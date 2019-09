ZDF will mehr untertiteln - Stichwort Barrierefreiheit

Um allen Menschen sein Programm zugänglich zu machen, verbessert das ZDF kontinuierlich die Barrierefreiheit. Hierfür soll vor allem die Mediathek weiter mit mehr Untertitel- und Gebärdensprache-Angeboten optimiert werden.



Nach Angaben des ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz gelingt die Barrierefreiheit vor allem zu den Hauptsendezeiten oder bei Sportgroßereignissen schon sehr gut. Dabei sieht er jedoch weiteren Verbesserungsbedarf, vor allem in der Mediathek.