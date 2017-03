ZDF will um Champions-League-Rechte kämpfen

Seit 1992 ist die Champions League auch immer im Free-TV zu sehen, doch im laufenden Milliarden-Poker der UEFA droht den deutschen Fans das Ende dieser Serie. Das aktuell übertragende ZDF will auch weiterhin die Spiele zeigen, auch RTL gilt als Interessent.



Der Alptraum vieler Fußballfans ist in Großbritannien bereits Realität. Kein Spiel der Champions League läuft im frei empfangbaren Fernsehen. Und vom nächsten Jahr an gibt es nicht einmal eine Zusammenfassung im Free-TV. Dieses Szenario droht nun auch in Deutschland.