ZDF will wissen: Was essen Ossis und Wessis?

Zum Tag der Deutschen Einheit stellt sich die Frage: Wie einheitlich sind wir? Das ZDF geht dem Ganzen kulinarisch auf die Spur. Die "drehscheibe" zeigt "Kulinarisches aus Ost und West".



Forellenfilet mit Spreewälder Gurkensoße, Rheinischer Sauerbraten und Thüringer Klöße - was essen wir Deutschen eigentlich? Und wo liegen die Unterscheide in Ost und West? Diesen Fragen widmet sich die "drehscheibe" am Montag, dem 2. Oktober um 12.10 Uhr im ZDF.