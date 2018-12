ZDF wurde 2018 am häufigsten eingeschaltet

Bereits zum siebten Mal in Folge sichert sich das ZDF den Titel als meist gesehener Fernsehsender der Deutschen. Diese Kanäle folgen:



Das ZDF steht wieder einmal ganz oben auf dem Siegertreppchen der am häufigsten eingeschalteten Fernsehsender Deutschlands. Insgesamt verzeichnet der öffentlich-rechtliche Kanal einen Marktanteil von 14 Prozent, wie das ZDF bekannt gibt.

Dem ZDF folgt die ARD, die mit 11,5 Prozent Marktanteil das Jahr beendet. Platz drei geht an RTL (8,4 Prozent). Den Top drei folgt Sat.1 mit einem Marktanteil von 6,2 Prozent, Vox (4,8 Prozent) und Pro7 kommt auf 4,4 Prozent Marktanteil.



Doch was hat den ZDF-Zuschauern in diesem Jahr am besten gefallen? Mit 14,1 Prozent Marktanteil ist das "heute journal" beispielsweise das erfolgreichste Nachrichtenmagazin im deutschen Fernsehen. Im Schnitt schauten 3,77 Millionen Menschen die Sendung.



Als Erfolg verbucht das ZDF in diesem Jahr auch die Fortsetzungen von "Tannbach - Schicksal eines Dorfes" und "Ku’damm". Diese knüpften mit durchschnittlich 5,58 und 5,85 Millionen Zuschauern an ihre Vorgängerstaffeln an.



Krimis laufen nach wie vor gut im ZDF. So zählt beispielsweise "Nord Nord Mord: Clüver und der leise Tod" 9,03 Millionen Zuschauer. Es ist der ZDF-Film mit der bisher höchsten Sehbeteiligung.



Die "heute-show" beendet 2018 mit durchschnittlich 4,33 Millionen Zuschauern. Zu Gute kam dem ZDF sicher auch die Fußball-WM in Russland. Während des Turniers haben 52,72 Millionen mindestens ein Spiel im ZDF gesehen. Das entspricht 70 Prozent aller potentiellen Zuschauer,



Gute Zahlen für ZDFneo

Zufrieden zeigt man sich beim ZDF übrigens auch mit dem Tochtersender ZDFneo. Der Kanal erreichte 2018 einen Jahresmarktanteil von 3,2 Prozent und täglich durchschnittlich 6,93 Millionen Zuschauer. Im Vergleich zu 2017 verbucht die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt ein Plus von mehr als einer halben Million Zuschauern. Insgesamt landet ZDFneo auf Platz acht in den Top Ten der deutschen TV-Sender.Die Zielgruppe der unter 50-Jährigen will man auch 2019 gezielt ansprechen, teilt der Sender mit. Dabei sollen Auftrags- und Koproduktionen helfen, die ZDFneo seit November 2018 unter dem Label neoriginal anbietet. Demnach haben im ersten Monat nach der Einführung des Labels die neoriginal-Formate 17,1 Prozent des Sehvolumens aller Videos des ZDF und der Digitalkanäle erreicht. Am meisten Erfolg erzielte dabei "Die Brücke" (9,8 Prozent) und "Parfum" (3,4 Prozent).