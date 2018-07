ZDF wurde von Hackern angegriffen

Das ZDF ist Anfang Juni Ziel eines Hackerangriffs geworden. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag auf Anfrage in Mainz mit. Der WDR scheint auch betroffen zu sein.



Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hatte zuerst über den Vorfall berichtet. Weniger als zehn Rechner seien von dem Angriff betroffen gewesen, erklärte das ZDF. Die Attacke sei schnell entdeckt worden. Außerdem gebe es keine Hinweise auf einen gezielten Angriff auf bestimmte Daten.