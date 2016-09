ZDF zeigt 4K-Produktion "Terra X: Mythos Wolfskind"

Auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen produziert schon in Ultra HD. Seine Fernsehdokumentation "Terra X: Mythos Wolfskind" hat das ZDF komplett in 4K produziert. Nun kommt sie ins Fernsehen.



Während hierzulande noch nicht einmal alle TV-Sender in High Definition verfügbar sind, steht die nächste Bildschärfe mit Ultra HD längst in den Startlöchern. Auch das ZDF hat sich an der ultrahochauflösenden Bildqualität ausprobiert und ein Sendung komplett in 4K produziert. Nun gibt es "Terra X: Mythos Wolfskind" endlich im Fernsehen zu sehen - dort allerdings natürlich nur in HD. Zu sehen gibt es die Fernsehdoku am Sonntag ab 19.30 Uhr.