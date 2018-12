ZDF zeigt "Böhmermanns perfekte Weihnachten"

Showtime für Jan Böhmermann - jedoch wird sich erst im ZDF-Nachtprogramm offenbaren, welche Endzeitszenarien der Neo-Magazin-Satiriker und sein Team für das Fest der Liebe im Mehrfamilienhaus ersonnen haben.



Zunächst klingt es so, als sei nicht die Geburt sondern die Passion Christi Leitmotiv für die Weihnachts-Show von Jan Böhmermann: