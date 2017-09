ZDF zeigt Champions-League mit BVB am Mittwoch live

Oliver Welke und Oliver Kahn werden die Zuschauer auch in dieser Saison Fußball der Champions-League im ZDF präsentieren. Dabei werden die Mittwochsspiele mit deutscher Beteiligung im Mittelpunkt der Übertragungen stehen.



Aus dem Londoner Wembley-Stadion überträgt das ZDF am Mittwoch ab 20.45 Uhr die Party Tottenham Hotspur- Borussia Dortmund. Die beiden Moderatoren berichten bereits ab 20.25 Uhr. Kommentieren wird das Spiel Béla Réthy.