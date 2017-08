ZDF zeigt "Das Pubertier" und "Zarah" vorab in ZDFmediathek

Das ZDF gestaltet den Donnerstagabend um. Ab dem 7. September laufen dort die neuen Primetime-Serien "Das Pubertier" und "Zarah". In der Mediathek kann man hingegen direkt loslegen.



"Das Pubertier - Die Serie" startet am heutigen 24. August mit den ersten drei Folgen in der ZDF-Mediathek. Auch "Zarah - Wilde Jahre" ist bereits ab sofort verfügbar. Die weiteren Episoden beider Serien können ebenfalls immer mindestens eine Woche vor TV-Ausstrahlung in der Mediathek abgerufen werde.