ZDF zeigt Deutschlandpremiere isländischer Krimi-Reihe

Das ZDF zeigt die isländische Krimi-Reihe "Trapped - Gefangen in Island". Die Serie entstand in einer internationalen Kooperation zwischen dem isländischen Fernsehen RÚV und dem Zweiten Deutschen Fernsehen. Mit "Trapped" wagte sich der isländische Erfolgsregisseur Baltasar Kormákur erstmals an eine Serie.