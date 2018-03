ZDF zeigt Doku über langen Weg der Regierungsbildung

Vorige Woche hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagen, dass Angela Merkel diesen Mittwoch erneut zur Bundeskanzlerin gewählt werden soll. Morgen Abend zeigt das ZDF eine Doku über die lange Zeit zwischen Bundestags- und Kanzlerwahl.



Sechs Monate hat es nach der letzten Bundestagswahl am 24. September 2017 gedauert, bis sich in Deutschland eine Regierungskoalition gefunden hat. Von der Sitzung am morgigen Mittwoch, den 14. März, ab 8.55 Uhr, sendet das ZDF "Heute im Parlament" live von der Wahl der Bundeskanzlerin.