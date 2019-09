ZDF zeigt Dokudrama zur Flüchtlingskrise

Angela Merkel habe die Grenzen geöffnet, werfen ihr Kritiker vor. Dabei war die Grenze offen. Aber die Kanzlerin hat entschieden, dass das so bleiben sollte, vor vier Jahren. Ein ZDF-Dokudrama soll zeigen, wie die Entscheidung fiel.



Am Ende eines langen Tages platzt Angela Merkel der Kragen. "Scheiße, verdammt noch mal! 100 Busse?", flucht sie ins Handy während sie vom Regierungsflieger auf ihre Limousine zumarschiert. So, glauben die Macher des ZDF-Dokudramas "Stunden der Entscheidung - Angela Merkel und die Flüchtlinge", könnte es sich abgespielt haben, als Merkel (CDU) erfährt, dass die ungarische Regierung den Fußmarsch Tausender Flüchtlinge nach Österreich und Deutschland nun mit Hilfe von Bussen beschleunigt. Es ist der 4. September 2015, der Tag, als die deutsche Grenze offen bleibt.