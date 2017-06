ZDF zeigt Düsseldorfer Tischtennis-WM

Zu Pfingsten wird Düsseldorf zur Tischtennis-Metropole. Das will der ZDF nutzen und live und in Zusammenfassungen von der Tischtennis-WM berichten.



Wer bis einschließlich Pfingstmontag den Sender ZDF einschaltet, wird kleine weiße Bälle über den Bildschirm fliegen sehen. Grund dafür ist die Tischtennis-WM, die die Rundfunkanstalt im TV und im Livestream zeigen will.