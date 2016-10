ZDF zeigt Film von Helge Schneider

Aus der deutschen Promi-Landschaft ist Helge Schneider kein bisschen wegzudenken. Nun geht der Künstler beim ZDF auf Reisen, in dem Doku-Roadmovie "Mülheim - Texas. Helge Schneider hier und dort".



"Mülheim - Texas. Helge Schneider hier und dort" titelt der Film, den das ZDF als Dokumentarisches Roadmovie bezeichnet. Andrea Roggon gab mit diesem Projekt ihr Regiedebüt und schickt Helge Schneider auf Reisen. Im Rahmen des Kleinen Fernsehspiels zeigt der Sender das Ergebnis am Montag, den 24. Oktober, um 0.30 Uhr.