ZDF zeigt "Hard Sun": Die Apokalypse steht an!

Das ZDF nimmt die Mini-Thrillerserie "Hard Sun" ins Programm. Darin droht die Welt in fünf Jahren unterzugehen. Hat die Bevölkerung ein Recht darauf, vom bevorstehenden Ende der Welt zu erfahren?



Das Zweite zeigt heute den ersten Teil von "Hard Sun". Ab 22.15 Uhr stolpern in der Mini-Serie die Ermittler Charlie Hicks (Jim Sturgess) und Elaine Renko (Agyness Deyn) in einem Mordfall über eine schreckliche Wahrheit. Demnach steht die Apokalypse bevor.