ZDF zeigt Hoffenheim gegen Liverpool

Die TSG Hoffenheim könnte sich als vierte deutsche Mannschaft für die UEFA-Champions-League-Saison 2017/2018 qualifizieren. Allerdings müsste man sich gegen den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool durchsetzen.



Das ZDF überträgt das erste Qualifikationsspiel am Dienstag, 15. August 2017, das Hinspiel live ab 20.15 Uhr aus der Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim. Als Moderator fungiert Sven Voss, als Experte kommt Holger Stanislawski zum Einsatz. Kommentieren wird das Spiel Oliver Schmidt.