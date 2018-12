ZDF zeigt "Inspector Barnaby" in neuen Folgen

Die britische Krimireihe geht im ZDF in eine neue Runde! "Inspector Barnaby" ist in der neuen Episode im "Cricket-Fieber" in Midsomer.



Am 23. Dezember zeigt das ZDF seinen Zuschauern eine neue Episode von "Inspector Barnaby". Neil Dudgeon schlüpft in der Folge "Cricket-Fieber" in die Titelrolle. An seiner Seite spielt Nick Hendrix den Detective Sergeant Jamie Winter und Fiona Dolman Barnabys Ehefrau.