ZDF zeigt Konzerthighlights von Helene Fischer

Heute zeigt das ZDF ab 20.15 Uhr die Highlights von Helene Fischers Stadion-Tournee "Helene Fischer - Spürst du das?" aus dem Hamburger Volksparkstadion.



In der letzten Zeit hat sich Helene Fischer bei ihren Fans rar gemacht. Nun zeigt das ZDF den Konzertfilm des mehrfach grammynominierten Regisseurs Paul Dugdale. Neben Helen Fischer wird auch Shootingstar Ben Zucker auf der Bühne stehen.