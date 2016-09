ZDF zeigt Krimi "Solo für Weiss" im Doppelpack

Nora Weiss darf gleich zweimal ran. Das ZDF zeigt demnächst gleich zwei Fälle der Krimi-Reihe - und beide stellen sich als sehr persönlich für die TV-Ermittlerin heraus.



Anfang November zeigt das ZDF "Solo für Weiss". In zwei Filmen ermittelt TV-Kommissarin Anna Maria Mühe als Nora Weiss in äußerst persönlichen Fällen. Am Montag, den 7. November 2016 um 20.15 Uhr strahlt das ZDF zunächst "Das verschwundene Mädchen" aus. Während auf der Fähre von Lettland nach Lübeck ihr eigenes, neunjähriges Patenkind verschwindet, wird Nora Weiss auf einen mutmaßlichen Kindsmörder angesetzt, dem bei seiner Gerichtsverhandlung die Flucht gelang.