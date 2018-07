ZDF zeigt Pierce-Brosnan-Reihe im Montagskino

Ingesamt vier Filme zeigt das ZDF von den Action-Filmen mit Pierce Brosnan. Der irische Ex-Darsteller von "James Bond" ist unter anderem in der Free-TV-Premiere "Hacked - Kein Leben ist sicher" zu sehen.



Ab dem 10. September steht das ZDF-Montagskino ganz im Zeichen von Pierce Brosnan. Der "James Bond"-Schauspieler ist an drei aufeinanderfolgenden Montagen in Action-Filmen zu sehen. Grund für die Reihe bei dem öffentlich-rechtlichen Sender ist der 65. Geburtstag des Stars.