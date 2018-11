ZDF zeigt Spendengala mit Carmen Nebel live aus München

Das ZDF überträgt die Spendengala mit Carmen Nebel Anfang Dezember live aus München. Für die gute Sache haben sich eine Reihe von Schlager-Stars eingefunden.



Carmen Nebel präsentiert am 5. Dezember ab 20.15 Uhr "Die schönsten Weihnachts-Hits". Zahlreiche Prominente wie Rolando Villazón, Eloy de Jong und Isabel Varell werden die Show-Gala zugunsten der kirchlichen Hilfsorganisationen Misereor und Brot für die Welt unterstützen