ZDF zeigt Spezialfolge "Terra X" mit Lesch und Steffens

Nicht erst seit den verheerenden Tsunamis von 2004 und 2011 ist immer öfter die Rede von Riesenwellen auf dem Meer. Eine TV-Reportage mit Wissenschaftsjournalist Harald Lesch und Reporter Dirk Steffens geht am Sonntag diesem Naturphänomen nach.



Das Klima verändert sich rapide, Eisberge schmelzen, der Meeresspiegel steigt. Vor der thailändischen (2004) und vor der japanischen Küste (2011) gab es verheerende Tsunamis, also besonders lange Wasserwellen. Und selbst auf offener See werden gelegentlich Kreuzfahrtschiffe mit solch großen Wellen konfrontiert. Mit diesem Phänomen setzt sich nun das Magazin "Terra X: Ein Fall für Lesch und Steffens" auseinander, das am kommenden Sonntag (19.30 Uhr, ZDF) zu sehen ist.



Der Begriff Tsunami stammt aus dem Japanischen, bedeutet wörtlich übersetzt "Hafenwelle" und entsteht durch ein plötzlich eintretendes Heben oder Senken des Meeresbodens, zumeist ausgelöst durch ein Erd- oder Seebeben. In Küstennähe dann wird das Wasser erst gestaut und türmt sich danach zu einer hohen Flutwelle auf. Im Film wird das etwas einfacher erklärt: "Es ist nicht das Wasser, das sich bewegt. Die Energie im Wasser wandert - bis sie auf eine Küste trifft. Dann wird die Welle unten abgebremst, sie überrollt sich gewissermaßen selbst und richtet dabei verheerenden Schaden an." Das geschieht nicht nur an den Küsten in Asien, sondern sogar (deutlich harmloser) in der Nordsee, und jede zehnte Riesenwelle immerhin ereignet sich im ansonsten meist friedlich daliegenden Mittelmeer.