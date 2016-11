ZDF zeigt Tragikomödie "Mama geht nicht mehr"

Im ZDF-Film "Mama geht nicht mehr" erfährt die Chefärztin Karin, dass sie todkrank ist und beschließt, zu ihrer Tochter zu ziehen. Eine Entscheidung, die einige Konflikte mit sich bringt.



Der ZDF bringt die Tragikömodie "Mama geht nicht mehr" ins Programm. In der Hauptrolle spielt Mariele Millowitsch die mitten im Leben stehende Chefärztin Karin. Als sie jedoch erfährt, dass sie unheilbar krank ist, entschließt sie sich zu ihrer Tochter Steffi, gespielt von Mina Tander, zu ziehen - eine folgenreiche Entscheidung für beide.