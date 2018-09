ZDF zeigt "Unter dem Sand - Das Versprechen der Freiheit"

Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende, nicht jedoch für ein knappes Dutzend junger Soldaten aus Deutschland. Kurz zuvor waren sie für den Volkssturm, Hitlers letztes Aufgebot, eingezogen worden.



Fast noch Kinder, sind sie nun Kriegsgefangene in Dänemark und für ein Himmelfahrtskommando eingeteilt: die Säuberung eines Nordseestrandes von 45.000 Tretminen.