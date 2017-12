ZDF zeigt Weihnachtskomödie "Ein Lächeln nachts um vier"

Nicht immer stimmen private und berufliche Pläne überein. Im vorweihnachtlichen Hamburg trifft Jule auf dem Weg von ihrer Geburtstags- und Examensfeier Santa Claus.



Im Herzkino zeigt das ZDF heute Abend um 20.15 Uhr eine romantische Weihnachtskomödie. Jule (Natalia Belitski) ist gerade mit ihrem Jurastudium fertig und hat große Pläne für die Zukunft. Den Job bei einer Nichtregierungsorganisation hat sie fest im Blick und irgendwann möchte sie vielleicht auch mal einen Mann und Kinder.