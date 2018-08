ZDF zeigt dritte Etappe der Deutschland-Tour live

Nachdem die Deutschland-Tour 2008 eingestellt wurde, kehrt das Radsportereignis dieses Jahr zurück. Für eine Etappe ist auch das ZDF live dabei.



Vom 23. bis zum 26. August ist es wieder so weit. Die hiesigen Radsport-Fans bekommen die Deutschland-Tour zurück. Zur Rückkehr strampeln sich die Kontrahenten auf einer kurzen aber knackigen 748 Kilometer-langen Tour durch Südwestdeutschland die Wadenmuskulatur in Tour-Form. Nach dem Start in Koblenz sehen die Zuschauer großen Radsport in vier Etappen, in denen Radsport-Größen wie Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas und der deutsche Sprintprofi Marcel Kittel, die Städte Bonn, Trier, Merzig und Lorsch bis zur Zielankunft in Stuttgart durchfahren werden.