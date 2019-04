ZDF zeigt erstmals Formel E live

Sportbegeisterte können sich morgen auf reichlich Unterhaltung im ZDF freuen. Der Nachmittag steht ganz im Zeichen der Live-Übertragung des zweiten von der Formel E. Begonnen wird aber mit einem Handball-Länderspiel.



Moderator Yorck Polus und ZDF-Experte Sören Christophersen melden sich ab 13.45 Uhr aus dem Tennisstadion in Halle/Westfalen. Dort trifft die DHB-Auswahl im EM-Qualifikationsrückspiel auf die Mannschaft Polens, die auswärts am Mittwoch schon geschlagen werden konnte.