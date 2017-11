ZDF zeigt in "Leben ist mehr!": Wenn ein Job nicht reicht

Wie es ist, wenn Menschen mit mehreren Jobs ihren Alltag meistern, zeigt das ZDF am Buß- und Bettag. In "Dietrich Grönemeyer - Leben ist mehr!" Gibt es die Einblicke in das Leben von Arbeitnehmern, die ihre Hoffunung auf eine bessere Zukunft nicht aufgeben.



Um 17.45 Uhr zeigt das ZDF heute Geschichten über Deutsche, die mehr als nur einen Job haben. Um sich und ihre Familien über Wasser zu halten, arbeiten sie hart. Dietrich Grönemeyer zeigt bei seinen Begegnungen in seiner Sendung "Dietrich Grönemeyer - Leben ist mehr!" wie seine Protagonisten damit umgehen. Meldungen zu diesem Thema

In der Sendung werdem beispielsweise eine alleinerziehende Arzthelferin und ein alleinstehender Reha-Techniker begleitet. Sie sind laut ZDF zwei von 3,1 Millionen Deutschen, die sich ihr Gehalt mit Nebenjobs aufbessern müssen.



38,5 Stunden pro Woche arbeitet Rita S. als Arzthelferin. Die ZDF-Sendung zeigt, dass der Job sie und ihre 14-jährige Tochter kaum ernähren kann. Seit Jahren bessert Rita S. ihr Gehalt daher mit Nebenjobs auf. Ralf S. arbeitet als Reha-Techniker, doch der Fulltime-Job reicht nicht zum Leben. Deshalb hat der 51-Jährige seit Jahren einen Nebenjob als Fitnesscoach.



"Dietrich Grönemeyer - Leben ist mehr!" läuft heute um 17.45 Uhr im ZDF.