ZDF zeigt über Ostern neue Folgen von "Inspector Barnaby"

Ostersonntag und Ostermontag zeigt das ZDF zwei neue Episoden der britischen Krimi-Serie "Inspector Barnaby".



Feiertage sind im Fernsehen regelmäßig Klassiker und auch neuer Stoff zu sehen. Dieses Osterfest nutzt das ZDF, um zwei bislang ungezeigte Folgen aus der britischen Krimi-Serie "Inspector Barnaby" zu senden.