ZDF zeigt vier neue Episoden "Professor T."

In Köln ist gerade der Startschuss für die Dreharbeiten zur dritten Staffel "Professor T." gefallen. In vier neuen Folgen ermittelt Jasper Thalheim in der ZDF-Krimiserie gegen das Böse. In die Rolle des Kriminologie-Professors schlüpft Schauspieler Matthias Matschke.