ZDF zeigt zum Abschluss seiner Kinoreihe Thriller "Die Hölle"

Ein Serienmörder verfolgt eine junge Frau - und tötet ihre Schwester. "Die Hölle" ist ein fesselnder Thriller aus Österreich, den das ZDF ins deutsche Fernsehen bringt.



Eine Frau entdeckt zufällig einen Mord und ist daraufhin in ihrer eigenen Wohnung nicht mehr sicher. Der Mörder will auch sie beseitigen. Der österreichische Thriller "Die Hölle", der vor drei Jahren auf der großen Leinwand zu sehen war, läuft zum Abschluss der diesjährigen ZDF-Reihe "Europäisches Kino" am Montag (12. August) um 22.15 Uhr.