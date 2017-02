ZDF zeigt zweite Staffel von "Die Spezialisten"

In "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer" ermittelt wieder die Sondereinheit des LKA Berlin. Das ZDF zeigt nun die zweite Staffel der Vorabendserie.



Mit der erste Staffel von "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer" konnte das ZDF bei einem Filmfestival in Lissabon punkten. Dort wurde die Serie des öffentlich-rechtlichen Senders als beste Dramaserie ausgezeichnet. Grund genug für eine zweite Staffel, die am Mittwoch nun anläuft. Von da an werden insgesamt 13 neue Folgen immer mittwochs 19.25 Uhr ausgestrahlt. In jeder Folge stoßen die Ermittler um die Rechtsmedizinerin Dr. Kathrin Stolls (Valerie Niehaus) auf Epochen der deutschen Zeitgeschichte.