ZDF zieht die Reißleine - "Zarah" verschwindet aus Abendprogramm

Die Serie "Zarah" läuft wohl doch nicht so erfolgreich, wie erwartet. Jetzt stellt das ZDF sein Programm und verbannt sie ins ZDFneo.



Mainz (dpa) - Das ZDF setzt seine Anfang September gestartete Serie "Zarah" nicht auf dem bisherigen Sendeplatz fort. Es habe dafür nicht den erhofften Zuschauerzuspruch gegeben, teilte der Sender dazu am Dienstag auf Anfrage mit. Die bisherigen Folgen liefen jeweils donnerstags um 21.00 Uhr direkt im Anschluss an die gleichzeitig gestartete Familienserie "Das Pubertier". Nun sei die Entscheidung gefallen, "Zarah - Wilde Jahre" zur gleichen Sendezeit bei ZDFneo fortzusetzen. Außerdem soll sie jeweils donnerstags um 0.45 Uhr im ZDF-Hauptprogramm wiederholt werden.