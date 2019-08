ZDFinfo: 17 Dokus anlässlich des Kriegsbeginns vor 80 Jahren

Am 1. September jährt sich zum 80. Mal der Beginn des Zweiten Weltkriegs. ZDFinfo sendet eine Woche davor insgesamt 17 Dokumentationen am Sonntag (25. August) zwischen 10.30 und 23.15 Uhr.



Im ersten Block zeigt der Sender die fünfteilige Reihe "Countdown zum Zweiten Weltkrieg" im Block sowie anschließend die zwölfteilige Reihe "Der Zweite Weltkrieg". Dabei sind die Folgen 9 bis 12 von "Der Zweite Weltkrieg" ab 20.15 Uhr in Erstausstrahlung zu sehen.