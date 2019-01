ZDFinfo: "Der Zweite Weltkrieg" in zwölf Teilen

Am 1. September 2019 jährt sich der Beginn des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Mit Blick darauf sendet ZDFinfo in diesem Jahr die neue zwölfteilige Reihe "Der Zweite Weltkrieg".



Die ersten vier Folgen sind erstmals an diesem Mittwoch (30. Januar) von 20.15 bis 23.15 Uhr bei ZDFinfo zu sehen. Im zweiten und dritten Quartal 2019 strahlt ZDFinfo jeweils weitere vier Folgen aus.