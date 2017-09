ZDFinfo: Die Überbleibsel von Spaniens Diktator Franco

Fast vier Jahrzehnte beherrschte Francisco Franco Spanien. ZDFinfo zeigt in "Die Wahrheit über Franco – Spaniens vergessene Diktatur", welche Geheimnisse noch heute übrig geblieben sind.



Vom Ende der 1930er Jahre bis 1975 war das Königreich Spanien fest in der Hand von Franco. Am Dienstag, dem 14. November, startet die vierteilige ZDFinfo-Reihe über den Diktator.