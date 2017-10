ZDFinfo: Doku-Reihe über aussterbende Alltagsgegenstände

"Das war dann mal weg" - Immer wieder verschwinden Dinge aus dem Alltag, die kurz zuvor noch als unersetzlich galten. Die neue Dokumentationsreihe nimmt die Zuschauer mit auf eine informative Zeitreise.



Was hat ein Bleistift mit einer Musikkassette zu tun, oder wie funktioniert ein Fernschreiber? Auch Teppichklopfer, die Prilblume und der Paternoster sind fast gänzlich aus unserem Alltag verschwunden.