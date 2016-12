ZDFinfo: Morgan Freeman erforscht "Mysterien des Weltalls"

ZDFinfo zeigt die Doku-Reihe "Mysterien des Weltalls" mit Hollywood-Star Morgan Freeman. Dabei geht Freeman grundsätzlichen Fragen des Lebens auf den Grund.



Die Dokureihe "Mysterien des Weltalls" ist am 12. Dezember bei ZDFinfo zu sehen. In der Reihe geht Hollywood-Star Morgan Freeman gemeinsam mit den Zuschauern grundsätzlichen Fragen der menschlichen Existenz und des Universums nach. Acht Folgen aus der zweiten und dritten Staffel sind am Montag ab 18.45 Uhr zu sehen.