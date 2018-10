ZDFinfo: Was ist dran am "Mythos Concorde"?

In der zweiteiligen Dokumentation "Mythos Concorde" begibt sich ZDFinfo auf die Spuren des wohl berühmtesten Flugzeugs der Welt. Ist die Überschall-Ära mit dem Ende der Concorde für immer vorbei?



Die Concorde gilt als eins der bedeutendstem technischen Meisterwerke der Geschichte. Jahrzehntelang flogen Menschen mit dem Passagierflugzeug in Überschallgeschwindigkeit. In der zweiteiligen ZDFinfo-Dokumentation "Mythos Concorde" erkunden am Montag (29. Oktober) die Autoren Thomas Risch und Laurent Portes die Historie der Maschine.