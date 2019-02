ZDFinfo: Zwei neue "Putin"-Dokus und der "Neue Kalte Krieg"

Es geht um die Mafia, es geht um Macht, es geht um Geld: Auf ZDFinfo werden am Mittwoch drei Dokus über Putin gesendet.



Drei neue Polit-Dokus am Mittwochabend in ZDFinfo: Die Dokumentation "Putin und die Mafia" beleuchtet am 20. Februar 2019 um 20.15 Uhr zum ersten Mal die Verstrickungen des Staatspräsidenten der Russischen Föderation mit der russischen Mafia. Direkt im Anschluss um 21 Uhr sind "Putins Männer fürs Grobe – Spezialeinheiten in Russland" in Erstausstrahlung zu sehen.