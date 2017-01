ZDFinfo: Zwölfteilige Amerika-Saga findet Programmplatz

Gerade dieser Tage steht Amerika im Zentrum der Aufmerksamkeit, was vor allem dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Trump geschuldet ist. Wie die USA zu dem wurden, was sie heute sind erzählt das ZDF mit "Die Amerika-Saga".



Mit der Doku-Reihe "Die Amerika-Saga" verschreibt sich das ZDF in einer zwölfteiligen Reihe der Geschichte, die die USA zu dem machten, was sie heute sind. Darin geht es gleichermaßen um Eroberung, Freiheit, Fortschritt, Kriege, Krisen und Konflikte. Nun hat der Sender auch einen Programmplatz für die Doku-Reihe gefunden. Los geht es mit den ersten sechs Teilen am Freitag, den 3. März, um 20.15 Uhr in ZDFinfo mit den Folgen "Kampf um die Freiheit", "Geburt einer Nation", "Der Weg nach Westen", "Aufstieg und Spaltung", "Nord gegen Süd" und "Cowboys und Indianer".