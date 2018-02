ZDFinfo auf Zeitreise: Neue Folgen "DDR mobil"

Die ZDFinfo-Reihe "DDR mobil" geht weiter. In zwei neuen Episoden werden den Zuschauern Einblicke in die Mobilitätsgeschichte Ost gewährt.



An diesem Donnerstag (8. Februar) nimmt ZDFinfo seine Zuschauer wieder mit auf eine Zeitreise. In "DDR mobil" geht es zurück ins Deutschland vor der Wende. Die zwei neuen Episoden blicken auf Nutzfahrzeuge und die Fluglinie der DDR.