ZDFinfo berichtet vom "Aufstieg und Fall des Kommunismus"

Am Dienstag führt ZDFinfo die Dokumentations-Reihe "Aufstieg und Fall des Kommunismus" fort. Dabei debütieren die vierte bis sechste Folge am Abend, die vorangehenden Episoden werden jedoch wiederholt.



Ab 18.45 Uhr gibt ZDFinfo am Dienstag in den ersten sechs Folgen der zwölfteiligen Doku-Serie einen Einblick in die Ereignisse vom Erscheinen des Kommunistischen Manifests im Jahre 1848 bis zum Zusammenbruch des Ostblocks. Die ersten drei der jeweils dreiviertelstündigen Folgen wurden bereits am 10. Februar von ZDFinfo gesendet, werden nun allerdings der Vollständigkeit halber wiederholt.