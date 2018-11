ZDFinfo deckt letzte Geheimnisse der ehemaligen Ost-Armee auf

Wie weit stand der Plan zur Eroberung der BRD schon? Die neue Geschichts-Doku bei ZDFinfo enttarnt Geheimoperationen der Nationalen Volksarmee.



Am Freitag, den 30. November, um 20.15 Uhr zeigt ZDFinfo die neue Doku "Die sieben Geheimnisse der NVA", in der geheime Pläne der Nationalen Volksarmee enthüllt werden sollen. Umrahmt von sechs weiteren Dokus werden zudem weitere Geheimoperationen der Stasi sowie der Fall der Mauer näher beleuchtet.