ZDFinfo erzählt den Fall Yangjie Li

"Tatort Dessau" ist kein neues ARD-Ermittlerteam für den Sonntagabend, sondern hat leider eine viel tragischere Bewandnis. ZDFinfo erzählt die Hintergründe des Mordes an Yangjie Li.



Der 13. Mai 2016 ist ein dunkler Tag für die Stadt Dessau. Die chinesische Studentin Yangjie Li wird tot aufgefunden. Die Ermittler finden heraus, dass sie zuvor offenbar vergewaltigt und misshandelt wurde. Tatverdächtiger: Der Sohn eines ermittelnden Polizisten.