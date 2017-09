ZDFinfo geht mysteriöse Kriminalfällen in der DDR auf den Grund

In "Mysteriöse Kriminalfälle der DDR" versucht ZDFinfo Licht ins Dunkel vieler mysteriöser Fälle zu bringen, die sich zwischen 1969 und 1989 in der DDR ereignet haben.



"Obwohl die DDR der Verbrechensbekämpfung große Aufmerksamkeit widmete, blieben Kapitalverbrechen nicht aus. Dabei gab es in jedem Bezirk gut ausgestattete Morduntersuchungskommissionen", erklärt ZDFinfo in der Ankündigung des neusten Zweiteilers: "Mysteriöse Kriminalfälle der DDR“. Dieser läuft heute ab 20.15 Uhr bei dem Sender.