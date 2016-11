ZDFinfo im US-Wahlkampffieber

Selten zuvor wurden in einem US-Präsidentschaftswahlkampf dermaßen dreckige Schlachten geführt, die das US- wie auch das internationale Publikum oft sprachlos machten. Am 8. November fällt die Entscheidung und ZDFinfo mit zahlreichen Dokumentationen dem Thema.



Am Donnerstag geht es um 12.45 Uhr mit der Erstausstrahlung von "Hillary Texts" aus der Netzkultur-Reihe "15 Minutes of Fame" los, ehe in einer zwölfstündigen Dokustrecke der US-Wahlkampf näher beleuchtet wird. Den Abend lassen ab 21.45 Uhr "Duell ums Weiße Haus" mit einem Einblick in die Geschichte der US-Wahlkämpfe als Kooperation zwischen ZDFinfo und Arte und um 23.15 Uhr "Amerika hat die Wahl: Clinton gegen Trump" ausklingen.