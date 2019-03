ZDFinfo ist moderner Spitzenreiter unter deutschen Doku-Sendern

Unter den Dokumentationskanälen der Bundesrepublik kann ZDFinfo am meisten punkten. Der Sender gibt sich größte Mühe, auch das junge Publikum mit ins Boot zu holen und schaut dabei über den linearen Tellerrand hinaus.



Mit einem Marktanteil von 1,4 Prozent beim Gesamtpublikum schafft es ZDFinfo auf Platz 1 der meist geschauten deutschen Dokumentationssender im Jahr 2018, informierte das ZDF am Freitag. Die Dokus scheinen dabei nicht nur für die ältere Generation von Interesse zu sein.