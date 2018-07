ZDFinfo kümmert sich um die WM in Katar

"Geheimes Katar" so heißt eine auf ZDFinfo laufende Doku über das Emirat. Doch wie steht es mit der Fußball-WM 2022? Und gehören Menschenrechtsverletzungen auf Katars WM-Baustellen tatsächlich zum Alltag, wie es gern in den Medien dargestellt wird?



2022 wird Katar als erstes arabisches Land die Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten. Doch nicht der Sport, sondern die Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen bestimmen seit Jahren die Berichterstattung.