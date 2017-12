ZDFinfo kündigt Highlights für nächstes Jahr an

Der Markenkern des Senders soll laut ZDFinfo-Chef Robert Bachem die Wissensvermittlung bleiben. Das Programm für 2018 versucht diesem Anspruch gerecht zu werden.



2017 konnte ZDFinfo seinen Wachstumskurs fortsetzen und in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen besser ankommen. Fürs nächste Jahr plane man in kleinen Schritten. Große Sprünge könne man mit den finanziellen und personellen Mitteln nach eigenen Angaben gar nicht mehr schaffen. Jedoch sei man in der Crime-Sparte besonders erfolgreich gewesen und auch die Social-Media-Offensive hätte viel Aufmerksamkeit erzeugt.